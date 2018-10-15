В пьяной аварии в Собинском районе погиб пассажир трактора. Дорожно-транспортное проиcшествие произошло в воскресение около пяти часов утра недалеко от деревни Погост. В лесном массиве перевернулся трактор, которым управлял пьяный житель Лакинска.

В пьяной аварии в Собинском районе погиб пассажир трактора. Дорожно-транспортное проиcшествие произошло в воскресение около пяти часов утра недалеко от деревни Погост. В лесном массиве перевернулся трактор, которым управлял пьяный житель Лакинска. Машина насмерть задавила приятеля владельца трактора - 36-летнего жителя Владимира, который в этот момент находился в кузове. По предварительным данным Следкома, мужчины поехали в лес после телефонного звонка знакомых с просьбой помочь вывезти что-то из леса. Следователи предполагают, что товарищи владельца трактора где-то рядом охотились. Во время движения пьяный водитель не справился с управлением, попал в противопожарный ров и трактор завалился. Пытаясь справиться с ситуацией, мужчина нажал на педаль газа, однако трактор всё равно опрокинулся в кювет. Пассажир выпал из кузова и его придавило. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье - причинение смерти по неосторожности.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "Тяжесть вы понимаете какая. Были получены травмы, несовместимые с жизнью. Водитель трактора побежал в деревню. Это в пятистах метрах было от жилого сектора населенного пункта. Он призвал на помощь односельчан. Люди прибежали, попытались поставить трактор на колеса. Но это, конечно, было невозможно без вмешательства спецтехники и сотрудников МЧС. Сейчас данные уточняются и по семьям, и по местам работы. Хочу отметить, что трактор даже не был поставлен на учёт в госинспекции. Расследование продолжается, обстоятельств предстоит выяснить много. Будем привлекать в качестве свидетелей и тех, кто охотился, кто позвонил".