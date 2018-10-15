Злоумышленник сделал дубликат ключей от автомашин, после чего в течение недели вместе с приятелем похитил транспортные средства на общую сумму около 1 млн рублей...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Соколиная гора установили, что злоумышленники похитили четыре автомашины марки «ГАЗ», предоставляемые фирмой в лизинг.В ОМВД России по району Соколиная гора с сообщением о краже обратился исполнительный директор лизинговой компании. По словам заявителя, со стоянки возле офиса фирмы на улице Буракова пропали четыре автомашины марки «ГАЗ», которые фирма предоставляла клиентам в лизинг. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 30-летний приезжий и 31-летний москвич.Полицейские установили, что один из злоумышленников ранее работал в указанной фирме, а второй работает в настоящее время. Молодой человек сделал дубликат ключей от автомашин, после чего в течение недели они похитили автомобили. Похищенное успели продать.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73