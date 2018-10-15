Особое внимание инспекторами уделяется работе по линии снижения детского дорожно-транспортного травматизма и пассажирским перевозкам.

В региональном Управлении Госавтоинспекции проведена видеоконференция по итогам работы за 9 месяцев 2018 года, в ходе которой руководством УГИБДД проанализированы проблемные вопросы безопасности дорожного движения. Отмечено, что в целях стабилизации аварийности на территории области предпринят ряд мер профилактического и оперативного характера.Особое внимание инспекторами уделяется работе по линии снижения детского дорожно-транспортного травматизма, пассажирских перевозок, внесения изменений в организацию дорожного движения в местах с повышенной аварийностью. Отмечено, что ряд мероприятий реализован во взаимодействии с членами областной комиссии по безопасности дорожного движения.В ходе брифинга, проведенного после конференции, начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков пояснил, что за отчетный период сотрудниками полиции выявлено более 3 500 тысяч водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии и отказавшихся от прохождения освидетельствования. Уголовному преследованию подвержены более 400 водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии. Количество ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии уменьшилось на 5,4%.Александр Новиков отметил, что при общем снижении количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, в ряде районов области количество дорожных происшествий, в которых дети были в качестве пассажиров, выступали в роли пешеходов, управляли двухколесным транспортом остается высоким.В целом отмечено, что по многим направлениям деятельности службы достигнуты положительные результаты. Так, количество автоаварий на дорогах региона снизилось на 2,4%, погибших - на 6,2%, раненых - на 5%.