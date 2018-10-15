15.10.2018

2018-10-15 21:20:46

В Сибири воспитатели детсада протыкали детям язык

В городе Канск Красноярского края начинается суд над двумя воспитательницами детсада. Их обвиняют в истязаниях малышей.



Сообщается, что все началось с того, что родители стали замечать у детей следы от уколов иголками. Дети рассказывали о неких "злых помощницах" – канцелярских булавках, которыми воспитатели кололи тех, кто плохо себя ведет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает .