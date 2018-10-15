В помещении сауны сотрудники уголовного розыска по подозрению в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение задержали двух девушек 28 и 32 лет, приезжих из ближнего зарубежья...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве выявили и ликвидировали притон для занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий в помещении сауны, расположенной в одном из корпусов 15 микрорайона Зеленограда, полицейские задержали 38-летнюю приезжую из ближнего зарубежья по подозрению в организации притона для занятия проституцией.Дознанием ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией и систематическое предоставление помещений для занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Также в помещении сауны сотрудники уголовного розыска по подозрению в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение задержали двух девушек 28 и 32 лет, приезжих из ближнего зарубежья. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31