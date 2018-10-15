Глава Эха Москвы ответил телеведущему на критику статьи журнала Дилетант о немецком летчике Эрихе Хартманне. Журналист пожаловался на Дмитрия Киселева министру здравоохранения.

Глава "Эха Москвы" ответил телеведущему на критикустатьи журнала "Дилетант" о немецком летчике Эрихе Хартманне. Журналист пожаловалсяна Дмитрия Киселева министру здравоохранения.Скандал вокруг публикации журнала, который является одним издочерних проектов Венедиктова, о знаменитом асе Третьего рейха развернулсянесколько дней назад. Киселев в своей программе на канале "Россия 1" впух и прах разнес статью. Он назвал ее "презрением к культурному кодуроссийского народа".Телеведущему пришлись не по душе "восторженность"и "сентиментальность" автора публикации, передает Кроме того, Киселев назвал "боевой ложьюгеббельсовской пропаганды" информацию о сбитых Хартманном нескольких сотнях советских самолетов.В свою очередь Венедиктов черезэфир "Эха Москвы" попросил министра здравоохранения России Веронику Скворцову"понаблюдать" за телеведущим. Журналист подчеркнул, что никакой интерпретацииистории немецкого летчика не было.Он отметил, что озабочен состоянием здоровья Дмитрия Киселева. "Я егодавно не видел, но он должен быть под наблюдением", – заявил АлексейВенедиктов.Также главред "Эха Москвы" отметил, что статья еще не былаопубликована в журнале, а появилась лишь на сайте, которым руководитдругой человек. А на обвинения во лжи насчет сбитой военнойтехники СССР ответил, что советский суд выносил приговор Хартманну как разза уничтожение более 300 военных самолетов.Отметим, что состояние здоровья самого Венедиктова оставляет желатьлучшего. Журналиста отправили в больницу после экстренной операции.