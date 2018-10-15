Администрация города освобождает земельные участки, которые принадлежат государству

Администрация города освобождает земельные участки, которые принадлежат государствуАдминистрация Фрунзенского района предупредила жителей о том, что по распоряжению Оранжевого дома в Добром принудительно демонтировали незаконные гаражи. Тем самым строители освободили земельные участки, которые принадлежат государству и городу.12 октября гаражные постройки у дома №3а на улице Соколова-Соколенка снесли. Также без гаражей теперь осталась территория около дома №18 на улице Юбилейная.Их демонтировали на 3 месяца, в течение которых собственники гаражей могут вернуть свое имущество. По истечении этого срока строители будут просить суд признать объекты бесхозяйными.Вернуть свое владимирцы могут лишь после того, как предъявят необходимые документы и возместят понесенные расходы в бюджет.