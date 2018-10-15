Девушка с успехом прошла этап «слепых» прослушиваний

Девушка с успехом прошла этап «слепых» прослушиванийПевица из Владимира с успехом прошла этап «слепых» прослушиваний на шоу «Голос». Своим голосом девушка смогла покорить каждого из наставников.21-летняя Дарья Шигина родом из Кинешмы, но вот уже несколько лет живет в 33 регионе и поет в группе «Kiss Me Twice».«Я считаю, что смогу добиться успеха на проекте и показать талантливым людям, что любой обычный человек может оказаться на проекте только благодаря своему голосу», - призналась Дарья перед выступлением.Девушка спела песню «Heaven» шотландской певицы Эмели Санде, которая звучала на церемонии открытия Олимпиады-2012 в Лондоне. Все члены жюри повернулись к Дарье буквально через несколько секунд, а после выступления все зрители скандировали ей «Молодец!».Все наставники похвалили исполнение владимирской певицы и её группы, однако Дарья остановила свой выбор на Басте.За кулисами Дарья призналась, что такую реакцию даже не могла себе представить. Она рассказала, что от шока даже забыла имена звездных наставников.Теперь многочисленные поклонники Дарьи Шигиной ждут второй этап шоу, где девушка выступит не менее ярко.