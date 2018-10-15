Теперь черно-белые, которые находились в тройке лидеров, опустились на пятую строчку турнирной таблицы

Теперь черно-белые, которые находились в тройке лидеров, опустились на пятую строчку турнирной таблицыФутбольный клуб «Торпедо-Владимир» в рамках Первенства России среди команд группы «Запад» ПФЛ принимало у себя на поле ФК «Ленинградец». Матч состоялся 12 октября.Обилие голевых моментов в начале матча преобразовалось в гол гостей, при том, что Максим Нестеров и Игорь Родионов имели отличные шансы.Игра закончилась поражением черно-белых со счетом 0:2. Теперь «Торпедо», которое находилось в тройке лидеров, опустилось на пятую строчку турнирной таблицы.Следующий матч подопечных Дмитрия Вязьмикина пройдет 20 октября в гостях у ФК «Коломна».