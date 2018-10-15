Сотрудники полиции поймали злоумышленника на территории одного из гаражных кооперативов

Сотрудники полиции поймали злоумышленника на территории одного из гаражных кооперативовВо Владимире задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Сотрудники полиции поймали злоумышленника на территории одного из гаражных кооперативов. В ходе досмотра оперативники обнаружили у владимирца 15 слепков из разноцветного пластилина. Внутри находились свертки с кристаллическим содержимым светло-кремового цвета. В лаборатории установили, что это «карфентанил», общей массой чуть более 7 грамм.Мужчина рассказал, что хотел сбыть запрещенные вещества, делая «закладки».В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.