Мероприятие, в котором приняли участие студенты юридического факультета, приурочено к дню образования службы дознания в системе МВД России.

В преддверии дня образования службы дознания в УМВД России по Владимирской области проведена акция «Один день со службой дознания». Организаторами мероприятия стали начальник отдела организации дознания УМВД России по Владимирской области полковник полиции Ирина Исакова и начальник ОП №3 УМВД России по городу Владимиру полковник полиции Дмитрий Роганков.К участию в мероприятии полицейские пригласили студентов юридического института Владимирского государственного университета. Будущим юристам представилась уникальная возможность не только понаблюдать за работой полицейских по раскрытию преступления, но и самим побыть в роли дознавателей.По сценарию, в дежурную часть одного из отделов полиции города Владимира обратилась женщина, сообщившая об угоне её автомобиля. После инструктажа на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, которую возглавил дознаватель. Прибыв на место преступления, полицейские вместе со студентами провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую и возможных свидетелей преступления, установили приметы злоумышленника.Студенты быстро включились в процесс «расследования», задавали вопросы дознавателю и эксперту. Теоретические знания в сфере уголовного процесса, полученные на лекциях в университете, студенты смогли применить на практике. Например, ребята оформили протокол осмотра места происшествия с участием эксперта-криминалиста, изъяли следы пальцев рук с корпуса автомобиля. В процессе сбора доказательств, студенты выдвигали свои версии совершенного преступления, а полицейские помогали исправить недочеты ребят. В результате совместной работы похищенный автомобиль был обнаружен, а подозреваемый в совершении угона – задержан.Молодые люди под руководством опытного дознавателя допросили злоумышленника и поучаствовали в дактилоскопировании.Будущие юристы остались довольны результатом своей работы, выразив желание вновь принять участие в подобной акции. Некоторые из участников акции отметили, что по окончании института выберут именно эту профессию.