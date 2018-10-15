В столице региона подошёл к концу федеральный образовательный проект

В столице региона подошёл к концу федеральный образовательный проектВ столице региона подошёл к концу федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель».В нашей области его проводят уже в 3-й раз. Проект даёт возможность женщинам в декретном отпуске и мамам несовершеннолетних детей пройти бизнес-тренинг и воплотить свои предпринимательские идеи в жизнь. Поучаствовать в нём решили более 50 представительниц прекрасной половины человечества.Конкурсный отбор сформировал группу из 28 участниц. В неё вошли жительницы Владимира, а также Ковровского, Собинского и Судогодского районов. Молодые мамы слушали уникальные лекции, участвовали в мастер-классах, общались с профессиональными бизнесменами и, конечно же, разрабатывали собственные проекты. Участницы посетили швейное производство, побывали в оздоровительном центре и узнали, как работает частный детский сад. На каждом «объекте» им устраивали встречи с собственниками и помогали проанализировать увиденные бизнес-процессы.Финал увенчался конкурсом проектов, на котором участницы презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. Честная борьба выявила победителя – владимирского педагога-филолога и маму 2-х детей Екатерину Комарову. Для претворения в жизнь своих предпринимательских задумок, она получила грант -100 тыс. рублей. В скором будущем Екатерина планирует открыть центр подготовки к ЕГЭ с говорящим названием – «Лишний балл без лишнего стресса». Начинающая бизнес-леди хочет, чтобы старшеклассники не ограничивались получением необходимых для поступления в ВУЗ знаний, но и были готовы к главным в жизни экзаменам психологически.«Я как учитель понимаю, что ученик может быть замечательно готов к экзамену функционально, он может знать всё «от и до». Однако на экзамене он внезапно для всех теряет баллы. Это может быть из-за неуверенности в себе или наоборот. Получается, что при подготовке к ЕГЭ работать нужно не только с функционалом, но и с внутренним состоянием ребёнка. Мы в комфортной атмосфере, в мини-группах готовим ребят к экзаменам. Одновременно мы снимаем их стресс, сотрудничая с психологом. Мы хотим, чтобы ребёнок пришёл на экзамен, всё знал и ничего не боялся», - рассказала о своём бизнес-плане победительница проекта «Мама-предприниматель» Екатерина Комарова.Все остальные участницы с пустыми руками тоже не остались - получили сертификаты о прохождении федеральной программы «Мама-предприниматель». Более того, им помогут открыть собственное дело от организаторов.