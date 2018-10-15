В Европе и США назрел общественный запрос на обновление власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты последних выборов в западных странах. По его словам, они показали изменения избирателей к политикам и партиям, которые находятся у власти длительное время.

Европе и США назрел общественный запрос на обновление власти. Об этомзаявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты последнихвыборов в западных странах. По его словам, они показали измененияизбирателей к политикам и партиям, которые находятся у власти длительноевремя.Володинотметил, что в свое время никто из руководителей европейских государствне верил в то, что президентом США станет Дональд Трамп. "Вчера своилидирующие позиции потеряла правящая с 1957 года в Баварии партия ХСС(Христианско-социальный союз. – Прим.Ред.)",– сказал спикер Госдумы. Он подчеркнул, что теперь провластная партия будетвынуждена формировать кабинет министров, вступая в коалицию.Председательнижней палаты отметил, что все большую поддержку получают те партии,которые реагируют на острые запросы общества – решение проблем миграции,борьбу с безработицей, защиту окружающей среды и развитие социальнойсферы."Проигрывающаязападная элита продолжает надеяться, что это случайность, а незакономерность. Они не находят лучшего объяснения своим низкимрезультатам на выборах, чем вмешательство России в выборы", – подчеркнулзаконодатель.Пословам Володина, к результатам выборов в Европе и США тамошние политикидолжны относиться самокритично и спрашивать за их итоги преждевсего с себя. Кроме того, уверен спикер, западным политикам пораизвиниться за звучащие в адрес России надуманные обвинения.воскресенье, 14 октября, в Германии прошли выборы в земельный парламент(ландтаг) Баварии. Христианско-социальный союз – партнерХристианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель -побеждает на выборах, но с результатом лишь в 37,2% голосов. На прошлыхвыборах, состоявшихся пять лет назад, результат ХСС был гораздо выше -47,7% голосов избирателей.Вторымик финишу избирательной гонки пришли "зеленые" с 17,5% голосов, третьими -"Свободные избиратели" (11,9%). Также в местный парламент впервые попалаультраправая партия "Альтернатива для Германии" (10,3%), выступающаярезко против мигрантов. Теперь ХСС придется договариваться с другимипартиями и создавать коалиции в ландтаге.