В
Европе и США назрел общественный запрос на обновление власти. Об этом
заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты последних
выборов в западных странах. По его словам, они показали изменения
избирателей к политикам и партиям, которые находятся у власти длительное
время.
В
Европе и США назрел общественный запрос на обновление власти. Об этом
заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты последних
выборов в западных странах. По его словам, они показали изменения
избирателей к политикам и партиям, которые находятся у власти длительное
время.
Володин
отметил, что в свое время никто из руководителей европейских государств
не верил в то, что президентом США станет Дональд Трамп. "Вчера свои
лидирующие позиции потеряла правящая с 1957 года в Баварии партия ХСС
(Христианско-социальный союз. – Прим.Ред.)",
– сказал спикер Госдумы. Он подчеркнул, что теперь провластная партия будет
вынуждена формировать кабинет министров, вступая в коалицию.
Председатель
нижней палаты отметил, что все большую поддержку получают те партии,
которые реагируют на острые запросы общества – решение проблем миграции,
борьбу с безработицей, защиту окружающей среды и развитие социальной
сферы.
"Проигрывающая
западная элита продолжает надеяться, что это случайность, а не
закономерность. Они не находят лучшего объяснения своим низким
результатам на выборах, чем вмешательство России в выборы", – подчеркнул
законодатель.
По
словам Володина, к результатам выборов в Европе и США тамошние политики
должны относиться самокритично и спрашивать за их итоги прежде
всего с себя. Кроме того, уверен спикер, западным политикам пора
извиниться за звучащие в адрес России надуманные обвинения.
В
воскресенье, 14 октября, в Германии прошли выборы в земельный парламент
(ландтаг) Баварии. Христианско-социальный союз – партнер
Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель -
побеждает на выборах, но с результатом лишь в 37,2% голосов. На прошлых
выборах, состоявшихся пять лет назад, результат ХСС был гораздо выше -
47,7% голосов избирателей.
Вторыми
к финишу избирательной гонки пришли "зеленые" с 17,5% голосов, третьими -
"Свободные избиратели" (11,9%). Также в местный парламент впервые попала
ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (10,3%), выступающая
резко против мигрантов. Теперь ХСС придется договариваться с другими
партиями и создавать коалиции в ландтаге.