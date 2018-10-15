Еще три губернатора - Забайкалья, Башкирии и Курской области - ушли в отставку по собственному желанию. Всенародно избранные главы в этих регионах появятся только в сентябре следующего года по результатам выборов.

Еще три губернатора — Забайкалья, Башкирии и Курской области — ушли в отставку по собственному желанию. Всенародно избранные главы в этих регионах появятся только в сентябре следующего года по результатам выборов. Пока же там будут руководить временно исполняющие обязанности, назначенные президентом.Итак, свой пост покинула глава Забайкальского края Наталья Жданова. Она руководила регионом всего два года, а свой уход в обращении к жителям Забайкалья объяснила "внутренними мотивами и объективными обстоятельствами". Президент еще не назначил временно исполняющего обязанности главы края, поэтому этот пост пока по регламенту занимает первый заместитель Ждановой Александр Кулаков.Также в отставку ушел глава Курской области Александр Михайлов — один из российских губернаторов-долгожителей :18 лет на посту. Михайлов решил, что "развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя". Им стал 46-летний Роман Старовойт, которого Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы региона и сообщил ему об этом во время личной встречи в Кремле. Позже полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил Романа Старовойта руководству и общественности Курской области. До своего назначения в регион Старовойт работал заместителем министра транспорта России.Сменился и руководитель в Башкирии. Рустэм Хамитов, руководивший республикой с 2010 года, написал президенту прошение о досрочной отставке. Путин отставку Хамитова принял и назначил на его место Радия Хабирова. Президент уже принял Хабирова в Кремле. Позже новый глава региона прибыл на новое место работы, в Башкирию.В свой новый рабочий кабинет на 6-м этаже Дома республики назначенный глава Башкирии Радий Хабиров смог зайти только поздним вечером. Весь день после прилета в Уфу был расписан буквально по минутам. Субботним утром в Госсобрании региона прошло официальное представление нового руководителя. В зале — вся республиканская элита, свободных мест нет.Само представление прошло без особых церемоний и продлилось не более получаса. И сразу после — рабочая встреча с главами всех 54 районов и городов республики. Главные вопросы на очередном совещании: готовность к предстоящему отопительному сезону и состояние дорожной инфраструктуры. С коллег Хабиров спрашивает строго."Не сказать что я остался доволен докладом. Так некоторым главам муниципалитетов и сказал, что если будут, например, дети ждать школьного автобуса, то разговор будет серьезный, нельзя чтобы простые люди страдали", — заявил Хабиров.Назначение на высшую республиканскую должность именно Радия Хабирова для Башкирии неожиданностью не стало. Он — уроженец Ишимбайского района — родины башкирской нефти. Родители — сельские учителя. После армии Радий работал на заводе. Затем — учеба в Башкирском университете, где Хабиров блестяще заканчивает юридический факультет. Далее — годы работы в качестве преподавателя в родном вузе, а после молодой и перспективный доцент возглавит Института права. Бывшие коллеги и студенты Хабирова до сих вспоминают как талантливого педагога. Именно по его инициативе в вузе открыли кафедру международного права.Свои успехи в учебе и преподавательской деятельности Радий Хабиров успешно совмещал и с занятиями спортом. С 15 лет занимается классической борьбой, кандидат в мастера спорта. Первый тренер нынешнего руководителя Башкортостана Александр Григорьев вспоминает, что уже в детстве он удивлял своим упорством.Волевой спортивный характер, большой административный опыт — Хабиров долгое время работал в Москве в Управлении внутренней политикой и возглавлял подмосковный Красногорск – безусловно, помогут новому главе республики руководить и таким крупным регионом, как Башкирия. К тому же большая часть его жизни связана именно с родной республикой.Временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова назначили 11 октября — в День республики. Этот факт, было отмечено во время официального представления, ко многому обязывает. Сам новый руководитель региона подчеркнул: работы будет много, и он готов всю свою энергию, опыт и знания направить на улучшение жизни людей. Выборы нового главы Башкортостана пройдут 8 сентября следующего года, в Единый день голосования.