Картины на трансформаторных будках. Новое живописное изображение на одном из таких строений недавно появилось на улице Строителей. Невзрачную стену расписал уличный художник по заказу города. Над картиной трудился несколько дней, потратил не мало баллончиков и тюбиков краски. Зачем нужен стрит-арт на улицах Владимира? Узнала Маргарита Махрова.

(ул. Строителей)Последние штрихи и картина готова, только написана она не на холсте или бумаге. Это изображение Михаил создавал несколько дней на невзрачной стене трансформаторной будки, во дворе жилого дома. В общей сложности за работой провёл около 17 часов, израсходовал несколько баллончиков аэрозолей и тюбиков краски. Чтобы перенести изображение с небольшого эскиза на стену, приходилось то и дело взбираться на стремянку. Изображение художник создавал в технике "масляных мазков", когда в результате на плоскости создаётся эффект живописи. Это называется не граффити, а стрит-арт - уличное искусство.Михаил, художник: "Уличное искусство - это возможность взаимодействия с окружением. Люди, идущие на работу и с работы, могут остановиться, задуматься о чём-то, посмотреть на это и поднять себе настроение. Я хочу, чтобы люди тоже проникались этой темой и для них стрит-арт был не просто: прошёл и забыл, не вник. Он всё-таки развивается в России и будет расти и расти, будут появляться фасады жилых домов, которые улучшают инфраструктуру, окружение".Михаил уверен, если в самом обычном спальном районе города с типовой застройкой появляются яркие изображения - они не только поднимают настроение жителям, но и могут привлечь туристов, и со временем район начнёт развиваться. И это тоже одна из задач уличных художников - сделать окружающий мир лучше. Сам Михаил рисованием увлекается с детства и следит за творчеством уличных художников в интернете. Со временем хобби переросло в профессию. Сейчас он постоянно участвует в городских конкурсах и фестивалях искусства. Эту работу сделал по заказу Управления по делам молодёжи, для украшения двора. Идею для картины нашёл в Интернете, сделал эскизы. Во время работы к художнику часто обращались прохожие, кто-то давал советы, а ещё..."Появились маленькие поклонники и поклонницы, которые живут здесь и по соседству. Они два дня смотрели, как я тут что-то делаю, в итоге они пошли, нашли мелков и начали разрисовывать, сделали море, песок, пальмы. Возможно, так произошло зарождение будущего художника!"Всего на счету художника более 5 расписных трансформаторных будок во Владимире и много других арт-объектов. Одной из первых работ стал портрет знаменитого гимнаста Николая Андрианова. Его художник нарисовал на стене трансформаторной будки во дворе дома, где жил спортсмен. Окружающим такие арт-объекты нравятся. Вместо бранных слов или пустых серых стен - настоящие картины.Виктор, житель г. Владимира: "Конечно, неплохо это сделано, красиво, красивый двор. Ещё бы асфальт нам бы сделали и много чего ещё надо..."Ирина, жительница г. Владимира: "Поднимает настроение?" - "Конечно, а как же, вот, если посмотреть сбоку, что было и что стало!"Завершить картину успел до холодов и дождей, радуется художник. Как только наступает непогода, на улице работать уже нельзя. Где появятся новые образцы стрит-арта - пока секрет, Михаил рассказывает, что пока ещё ищет свой стиль и мечтает расписать какое-нибудь масштабное здание города.