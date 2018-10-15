В Глазго на стадионе Хэмпден Парк состоялся товарищеский поединок между Шотландией и Португалией. Победу во встрече праздновали футболисты хозяев, а победный гол забил нападающий московского Локомотива Эдер Лопес.

В Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" состоялся товарищеский поединок между Шотландией и Португалией. Победу во встрече праздновали футболисты хозяев, а победный гол забил нападающий московского "Локомотива" Эдер Лопес.Португальцы не испытали проблем в матче с шотландцами, один за другим отправив в ворота хозяев поля три мяча. Отличились Элдер Кошта, Эдер Лопес и Брума. Единственный мяч престижа в исполнении Шотландии был забит Стивеном Нэйсмитом уже в компенсированное время. Таким образом, именно гол Эдера стал победным для пиренейцев.Примечательно, этот мяч стал для игрока "Локо" первым с июля 2016 года. Тогда он забил единственный гол в финале чемпионата Европы против Франции, который сделал Португалию чемпионом континента.