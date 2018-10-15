Супруга российского актера Юрия Стоянова рассказала, как на самом деле чувствует себя артист. Все не так плохо, как сообщали СМИ.

Супруга российского актера Юрия Стоянова рассказала, как на самом деле чувствует себя артист. Все не так плохо, как сообщали СМИ.Женщина опровергла все сообщения о срочной госпитализации Стоянова. "Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно", – заявила она по телефону.Напомним, ранее СМИ сообщали, что Юрий Стоянов был госпитализирован. Ему предстояло перенести хирургическое вмешательство. Однако причины так и оставалась неизвестными, пишет .В прошлом году артист отметил юбилей – ему исполнилось 60 лет. Стоянов рассказал, что в этот праздник он всегда поздравляет родителей, потому что это именно их день. "Это прежде всего праздник моих родителей, так что следует поздравить мою маму. Моей заслуги в том, что мне 60, нет никакой!", – сказал артист в интервью НСН. Свой юбилей артист отметил с семьей на море.Он также вспомнил, что самый оригинальный подарок на день рождения ему подарил актер и его бывший коллега Илья Олейников. "Илюха однажды притащил мне на четвертый этаж без лифта огромную статую Чарли Чаплина. В полный рост! Он знал, как я люблю этого актера. Это был очень трогательный и очень весомый в прямом смысле слова подарок", – поделился актер.Российский артист Юрий Стоянов приобрел известность благодаря участию в комедийной программе "Городок". Передача выходила в эфир с 1993 года и закрылась в 2012 году после смерти Ильи Олейникова.