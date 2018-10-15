Полицейскими у подозреваемого в ходе личного досмотра изъято более 40 граммов запрещенных веществ.

10 октября в одном из парков областного центра сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владимиру задержан 25-летний житель Костромской области. Молодой человек подозревается в причастности к незаконному обороту наркотических средств.В ходе личного досмотра у задержанного обнаружены и изъяты клипер-пакетики с неизвестными порошкообразными веществами разных оттенков.Экспертным заключением подтверждено, что в изъятых пакетах находилось синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой 46,34 грамма.Сотрудниками полиции установлено, что запрещенные вещества фигурант планировал сбыть на территории города бесконтактным способом путем организации «тайников-закладок».В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.