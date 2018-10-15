Мужчина уже имеет одну непогашенную судимость за совершение другого особо тяжкого преступления

Мужчина уже имеет одну непогашенную судимость за совершение другого особо тяжкого преступленияЖителя Селивановского района обвиняют в совершении убийства по неосторожности.Следствием установлено, что летом этого года мужчина гостил в деревне Высоково у знакомого. Из-за личной неприязни и находясь под воздействием алкоголя, мужчины поссорились. Обвиняемый с силой ударил оппонента ногой, отчего потерпевший упал на асфальт и в тот же день умер.Кроме того, злоумышленник уже имеет одну непогашенную судимость за совершение другого особо тяжкого преступления.Прокуроры Селивановского района направили уголовное дело в местный суд.