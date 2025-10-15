Подросток обвиняется в мошенничестве.

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 17-летнего студента колледжа, который работал курьером у телефонных мошенников. Подросток обвиняется в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) против двух пожилых жителей города.В июле 2025 года уроженец Гусь-Хрустального нашел в интернете «высокооплачиваемую» работу — забирать деньги у граждан и переводить их сообщникам за процент.Мошенники звонили пенсионерам, сообщая, что их родственник попал в ДТП, и срочно нужны деньги на «операцию», подробности в прокуратуре.Действуя по их указанию, студент приехал по адресам проживания потерпевших и забрал у двух обманутых пожилых людей более 300 тысяч рублей. Деньги он поделил с неустановленным лицом.Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .