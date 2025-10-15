Программа реализуется в рамках нового национального проекта «Кадры».

Более 500 жителей региона проходят бесплатное профессиональное обучение по самым востребованным специальностям. Программа реализуется в рамках нового национального проекта «Кадры» и позволяет быстро получить профессию, востребованную на рынке труда, и гарантированно трудоустроиться.Организацией обучения занимается Кадровый центр «Работа России», который помогает участникам пройти профориентационное тестирование и подобрать будущего работодателя.Одним из ярких примеров стал 57-летний житель Киржача Владимир Яновский. Имея строительную специальность, мужчина самостоятельно заинтересовался работой на бытовом станке с числовым программным управлением (ЧПУ) и решил получить официальную квалификацию.Сейчас Владимир Яновский регулярно приезжает во Владимир, чтобы освоить профессию оператора станков с ЧПУ на базе Владимирского государственного университета (ВлГУ). После завершения курсов мужчину ждет гарантированное трудоустройство.Как директор Кадрового центра «Работа России» Наталья Пеньковская, программа рассчитана на разные категории граждан.В приоритете — люди, находящиеся в поиске работы, инвалиды и участники СВО.Кроме того, записаться на бесплатное обучение могут граждане старше 50 лет, неработающие мамы дошкольников, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, молодежь до 35 лет.Министр труда и занятости населения Андрей Григорьев уточнил, что программа бесплатного переобучения существует в регионе с 2021 года (ранее в рамках нацпроекта «Демография», а с 2025 года — «Кадры») и полностью финансируется из федерального бюджета. Записаться на курсы можно через портал «Работа России».