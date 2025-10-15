Информация о критической ситуации в Муроме была опубликована в социальных сетях и дошла до главы СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провести проверку по факту систематического нарушения прав жителей Мурома на качественное тепло- и водоснабжение. Проблема в центральной части города носит системный характер: с начала отопительного сезона работа котельной дважды приостанавливалась.Информация о критической ситуации в Муроме была опубликована в социальных сетях и дошла до главы СКР.Как сообщается, в текущем году горячая вода и отопление в дома центральной части города подаются с постоянными перебоями.Главная проблема — нестабильная работа котельной, которую с начала сезона уже дважды останавливали.Сейчас запланировано очередное ограничение подачи жизненно важных ресурсов из-за проведения ремонтных работ. Жители Мурома серьезно обеспокоены тем, что в их квартирах будет нарушен температурный режим.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин немедленно отреагировал на ситуацию. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрею Ялину провести процессуальную проверку по факту нарушения прав граждан.