Бетсити. Бонусы и способы пополнения счета
Букмекерская контора Бетсити на данный момент работает в России легально. Зайти на сайт можно через зеркало, или воспользовавшись другими методами обхода блокировки. Плюсов у БК больше чем минусов, что привлекает игроков. Контора покажется вполне нормальной и для многих клиентов из европейских стран.
Бонусные предложения
Здесь отдельно предлагаются различные акции и бонусы для ставок на спорт. Вот примеры некоторых бонусов, которые могут привлечь ваше внимание:
- Возможность получить 50% cashback до 100 евро в ставке на баскетбольное событие.
- Приветственный бонус в размере 100% до 100 евро. Вы делаете первый депозит, и получаете 100%.
- Выгодный фрибет на бетсити
за первое пополнение счета.
- Получение 18% добавки к своему депозиту до 500 евро.
Необходимо понимать, что все эти бонусы предполагают от игрока соблюдения определенных условий, которые подробно описаны в разделе Promotions.
Если условия той или иной акции не будут соблюдены, вы не получите бонус от БетСити.
В целом, бонусная программа в букмекерской конторе 18 Bet довольно интересная, можно найти много предложений, которые вас полностью устроят.
В то же время нельзя много заработать на таких акциях, и это будет лишь вашим дополнительным доходом.
Платежные системы
Платежных методов здесь не очень много, причем есть несколько способов, которые и вовсе не пользуются популярностью в России.
Внести депозит на счет можно следующими методами:
- Банковские карты – самый распространенный способ среди игроков из постсоветского пространства.
- Neteller и Skrill – платежные системы, востребованные в европейских странах.
- Электронная система EntroPay.
- Банковский перевод, что занимает больше всего времени.
Пополнить баланс можно минимум на 10 евро, хотя с карт Виза минимальная сумма увеличивается до 25 долларов.
Максимальная сумма не ограничена. Деньги поступают на счет моментально, без задержек, единственное исключение – банковские переводы.
Букмекер не берет отдельно комиссию за перевод финансов.
Снять выигранные деньги со счета можно теми же методами, которые вы использовали для внесения депозита.
У клиентов из европейских стран не возникает проблем с получением денег, однако у россиян такие трудности, скорее всего, появятся. Дело в том, что компания работает нелегально на территории России.
Сайт конторы заблокирован, многие банки не принимают деньги из запрещенных в России ресурсов.
Выплаты осуществляются в течение 1-48 часов, если вы используете электронные платежные методы. Банковский перевод затянется до 3-5 рабочих дней.