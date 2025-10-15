Экс-правоохранитель имел доступ к различным базам данных МВД России. Несколько лет подряд по просьбе своих знакомых, работавших безопасниками в организациях, он предоставлял информацию о

Экс-правоохранитель имел доступ к различным базам данных МВД России. Несколько лет подряд по просьбе своих знакомых, работавших безопасниками в организациях, он предоставлял информацию о гражданах: их транспортных средствах, судимости, привлечении к административной ответственности, а также их персональные данные. Информацию бывший полицейский фотографировал на свой телефон и отправлял через мессенджер. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками оперативно-розыскной части