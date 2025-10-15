В отношении экс-начальника исправительной колонии №2 (Покровская колония общего режима) во Владимирской возбуждено второе уголовное дело о коррупции. Его обвиняют в получении взятки в

В отношении экс-начальника исправительной колонии №2 (Покровская колония общего режима) во Владимирской возбуждено второе уголовное дело о коррупции. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,2 млн рублей от заключенного, который хотел остаться в учреждении до его расформирования. По версии следствия, осужденный передал деньги через двух посредников – другого заключенного и знакомого начальника колонии. Посредника