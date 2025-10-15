Деньги передал осужденный, чтобы остаться в этой колонии до ее расформирования.

В отношении бывшего начальника исправительной колонии № 2 (ИК-2) возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (1,2 млн рублей).Как следственный комитет, деньги передал осужденный, чтобы остаться в этой колонии до ее расформирования.В схеме участвовали трое: сам взяткодатель, другой осужденный и знакомый экс-начальника, который получил деньги в Покрове и передал их в деревне Вяткино. Этот посредник был задержан при поддержке Росгвардии.Новое дело объединено с ранее возбужденным, где экс-начальник и его зам получали взятки от заключенных за положительные характеристики для УДО.Бывший руководитель ИК-2 остается под стражей. На имущество одного из фигурантов наложен арест стоимостью почти 2 млн рублей.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .