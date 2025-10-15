На этом посту Игорь Гречуха сменил Сергея Мамеева.

В регионе произошла кадровая перестановка: по поручению полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева, назначен новый главный федеральный инспектор по Владимирской области. Ответственный пост занял Игорь Гречуха.Как в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев, на этом посту Игорь Гречуха сменил Сергея Мамеева.Новый главный федеральный инспектор имеет обширный опыт работы в государственных структурах.«Большая часть трудовой биографии Игоря Александровича связана с Липецкой областью, где он служил в прокуратуре и правительстве», — уточнил Александр Авдеев.Последние полгода Игорь Гречуха занимал аналогичный пост федерального инспектора по Калужской области.