Спецпрокуратура проверила исправительные учреждения области. Выяснилось, что в ИК-6 один из осуждённых имеет инвалидность и по рекомендации врачей должен быть обеспечен необходимым

Спецпрокуратура проверила исправительные учреждения области. Выяснилось, что в ИК-6 один из осуждённых имеет инвалидность и по рекомендации врачей должен быть обеспечен необходимым техсредством реабилитации в виде протеза ноги. Из материала прокуратуры области: Проверочными мероприятиями установлено, что одному из указанных лиц, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района, утвержденной индивидуальной