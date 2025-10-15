Благодаря цифровизации, многие ключевые выплаты теперь назначаются автоматически.

Социальный фонд России (СФР) полный перечень мер поддержки, которые полагаются участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Благодаря цифровизации, многие ключевые выплаты теперь назначаются автоматически.Поддержка затрагивает пенсионные, социальные и реабилитационные льготы, а также специальные выплаты для семей.Среди основных льгот, которые предоставляет Социальный фонд, удвоенный стаж. Период участия в спецоперации засчитывается в пенсионный стаж в двойном размере.С этого года ветераны СВО могут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение в центрах СФР. Им доступны современные профили реабилитации, включая VR-тренажеры и роботизированные системы.Кроме того, государство компенсирует ветеранам СВО расходы на проезд до центра реабилитации и обратно практически на всех видах транспорта.Также в меры поддержки входят ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), компенсация по военной травме, а также обеспечение техническими средствами реабилитации (в том числе с помощью электронных сертификатов).Для семей военнослужащих предусмотрены отдельные финансовые меры. Единое пособие может быть назначено без учета доходов мобилизованного военнослужащего. Единовременная выплата положена беременной жене мобилизованного. Ежемесячное пособие выплачивается на ребенка мобилизованного.Подробную информацию обо всех мерах поддержки, условиях и порядке их получения можно узнать, обратившись в местное отделение Социального фонда по Владимирской области.