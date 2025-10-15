После вмешательства прокуратуры нарушения были оперативно устранены.

Кольчугинская межрайонная прокуратура выявила серьезные нарушения в работе дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов. В результате проверки выяснилось, что подопечные не получали необходимые лекарства, а территория учреждения не была защищена.В ходе проверки в доме-интернате в поселке Бавлены несколько критических проблем. Территория отделения не была огорожена забором, что ставило под угрозу безопасность пожилых и инвалидов, находящихся в учреждении.Подопечные не были обеспечены лекарственными препаратами в соответствии с установленными требованиями.Кроме того, не все палаты были оборудованы кнопками экстренного вызова дежурного медицинского персонала.После вмешательства надзорного ведомства нарушения были оперативно устранены. С привлечением подрядной организации построено ограждение территории, повысив безопасность подопечных. Организована выдача лекарств в полном объеме.Разработана проектно-сметная документация на оборудование палат кнопками вызова, и уже организованы закупочные процедуры.