В Кольчугинском районе строительство новой котельной, критически важной для города, вышло на финишную прямую после вмешательства прокуратуры. Работы велись с серьезным отставанием от графика, что грозило срывом отопительного сезона.Строительство блочно-модульной котельной в микрорайоне Аэродром началось в марте 2024 года, но сроки неоднократно срывались.Прокуратура регулярно совещания, направленные на активизацию работ. Надзорное ведомство также потребовало от заказчика принять меры к подрядчику, который не соблюдал обязательства.В итоге за отставание от графика работ прокуратура добилась взыскания с подрядчика пени в размере свыше 1,8 млн рублей. Деньги уже перечислены муниципальному заказчику.Сейчас котельная находится в стадии завершения: установлены основные конструкции, ведутся работы по подключению к коммуникациям.Запуск объекта стратегически важен, так как он позволит разгрузить действующую центральную котельную. В январе 2024 года предельные нагрузки на старую котельную привели к ее остановке и прекращению подачи тепла в значительную часть Кольчугино.Ввод новой котельной в эксплуатацию остается на контроле прокуратуры.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .