В Петушинском районе в районе населенного пункта Перново активно ведутся работы по реконструкции моста через реку Вольга. Министерства транспорта Владимирской области, запустить движение по обновленному объекту планируется до конца 2025 года.На сегодняшний день подрядчик уже выполнил значительную часть работ. Завершено устройство подпорной стенки. Установлены балки пролетных строений.Проектом предусмотрены две полосы движения с общей шириной проезжей части 6 метров, новое асфальтобетонное покрытие, устройство тротуаров для пешеходов.Также планируется выполнить монтаж водоочистных колодцев и ливневой канализации, что обеспечит экологическую безопасность и долговечность конструкции.Минтранс региона ведет контроль за тем, чтобы мост был сдан в эксплуатацию в установленный срок.