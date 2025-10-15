В Радужном состоялось торжественное празднование, посвященное 25-летию кадетского корпуса имени Дмитрия Пожарского. За четверть века из его стен вышло более 3000 выпускников. Большая часть их

В Радужном состоялось торжественное празднование, посвященное 25-летию кадетского корпуса имени Дмитрия Пожарского. За четверть века из его стен вышло более 3000 выпускников. Большая часть их них в последствии поступила в ведущие военные вузы страны, в том числе в учебные заведения Минобороны и различных силовых структур. С юбилеем кадетского корпуса педагогов и воспитанников поздравила председатель Законодательного