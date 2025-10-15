Вязниковский городской суд признал жителя виновным в незаконном хранении наркотических средств.

В Вязниках суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, который решил выращивать коноплю для личного потребления прямо на поле недалеко от своего дачного домика. За сбор урожая и хранение крупной партии наркотиков мужчина отправится в колонию.Вязниковский городской суд признал жителя виновным в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ).Следствием , что незаконная деятельность «садовода» началась в середине мая 2025 года. Осужденный высадил семена конопли на поле рядом с дачей в одной из деревень Вязниковского района.Все лето он ухаживал за растениями, а в середине августа собрал «урожай» и отнес его сушиться в дачный домик. Готовую марихуану он расфасовал по банкам и спрятал на чердаке и в гараже дачного домика.Противоправная деятельность мужчины была пресечена в конце августа 2025 года сотрудниками ОКОН ОМВД России по Вязниковскому району. В ходе обыска из незаконного оборота было изъято более килограмма марихуаны и частей наркотикосодержащих растений.Вязниковский городской суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор суда пока не вступил в законную силу.