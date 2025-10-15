Пострадавший провел в коме более полугода, но скончался.

Пьяная ссора у реки Унжа Владимирской области закончилась трагедией. 42-летний местный житель получил 8 лет строгого режима за смерть друга. Подробности рассказалиВсе произошло 5 сентября 2024 года, когда подвыпившая компания возвращалась домой. За руль «Рено» сел приятель, не справился с управлением и слегка задел столб. Хозяина машины это вывело из себя: он достал биту и жестоко избил водителя, нанеся ему смертельные травмы головы. Пострадавший провел в коме более полугода и скончался 31 марта 2025 года.Изначально дело рассматривали как покушение на убийство, но после смерти потерпевшего переквалифицировали. Теперь виновному предстоит не только отсидеть срок, но и выплатить 600 тысяч рублей морального вреда сестре погибшего. Приговор еще можно обжаловать.