Спортсмены из Владимирской области показали выдающиеся результаты на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ, прошедшем в Новочебоксарске. В рамках II Всемирных Игр национальных видов единоборств команда региона завоевала 24 медали различного достоинства. Об этом поделились в Минспорта региона. Соревнования собрали более 4500 участников из 28 стран, что подчеркивает высокий уровень конкуренции. Успех владимирской сборной