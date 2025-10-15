В столице с 8 по 11 октября прошла 27 Российская агропромышленная выставка «Золотая осень -2025». Мероприятие проводится ежегодно и приурочено к празднованию Дня работников сельского хозяйства

В столице с 8 по 11 октября прошла 27 Российская агропромышленная выставка «Золотая осень -2025». Мероприятие проводится ежегодно и приурочено к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это ключевое событие для сферы АПК. Экспертное сообщество собирается для обсуждения вопросов развития отрасли и демонстрации достижений. Владимирская делегация активно участвовала в деловых сессиях, демонстрируя свой