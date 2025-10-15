Чаще всего к врачам Областного центра спецмедпомощи обращаются пациенты с врождённой аномалией развития конечностей, при которых на руках или ногах формируются лишние пальцы

Чаще всего к врачам Областного центра спецмедпомощи обращаются пациенты с врождённой аномалией развития конечностей, при которых на руках или ногах формируются лишние пальцы (полидактилия). Оперативное лечение такой патологии важно провести как можно раньше, чтобы помочь организму правильно сформировать оперированный палец, а также избежать психологических проблем при взрослении. На консультативный приём к специалисту Центра обратились родители