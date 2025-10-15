Во Владимире с момента установления карантинной зоны по 1 октября вырубили 2206 деревьев, пораженных опасным карантинным вредителем – ясеневой изумрудной златкой. Под спил попали ясени и

Во Владимире с момента установления карантинной зоны по 1 октября вырубили 2206 деревьев, пораженных опасным карантинным вредителем – ясеневой изумрудной златкой. Под спил попали ясени и клены ясенелистные, которые были заселены вредителем. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, вырубка проводилась в рамках обязательных карантинных мероприятий. При обнаружении очага опасного вредителя владельцы земельных участков обязаны проводить вырубку