Фонд развития территорий провёл проверку модернизации коммунальной инфраструктуры во Владимирской области. Специалисты высоко оценили качество проведённых работ и сообщили о полном выполнении плана ремонта жилых домов на 2023–2024 годы. В регионе отремонтировали 1564 дома, включая капремонт крыш, фасадов, лифтов и инженерных систем в городах Владимир, Киржач и Кольчугино. Кроме того, в ФРТ отметили высокое качество