15 октября во Владимирской области завершился пожароопасный сезон. Крупных лесных пожаров допущено не было и их количество снизилось более чем в два раза. С 1 апреля в регионе было зарегистрировано 36 лесных пожаров на площади 19,59 га (средняя площадь одного – 0,54 га). Все возгорания ликвидировались подразделениями Владимирского лесхоза в течение первых суток с момента обнаружения. Для сравнения