В территориальный отдел полиции от представителя службы безопасности столичного банка поступило сообщение о мошенничестве...

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Даниловскому району задержали москвича по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования.В территориальный отдел полиции от представителя службы безопасности столичного банка поступило сообщение о мошенничестве. По его словам, клиент банка получил кредит в размере 300 тысяч рублей. Позже выяснилось, что представленные документы имеют признаки подделки.Столичные полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий на Автозаводской улице задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 34-летний житель столицы.Установлено, что деньгами злоумышленник распорядиться по своему усмотрению.Отделом дознания ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов с участием подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22