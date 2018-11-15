Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе. Платформа будет функционировать на базе Ростелеком-Solar, национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Она обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи «Ростелекома». Платформа построена на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) и не имеет аналогов в России.

Компания Ростелеком объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе. Платформа будет функционировать на базе Ростелеком-Solar, национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Она обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи Ростелекома. Платформа построена на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) и не имеет аналогов в России.Президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский: Стратегический вектор развития Ростелекома заключается в том, чтобы стать цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Это подразумевает создание экосистемы, состоящей из обширного набора телеком-услуг и цифровых сервисов высокого качества. Платформа кибербезопасности — критически важный элемент такой экосистемы, который гарантирует ее бесперебойную работу. Обеспечение безопасности — коллективная задача, поэтому принципиально важен высокий уровень проникновения услуг информационной безопасности по всей территории страны. Единая платформа позволит нам достичь высокого уровня экономической эффективности в рамках каждой организации и тем самым повысить общий уровень защищенности российских компаний.Стартовый набор сервисов включает защиту от сетевых атак (Unified Threat Management), обеспечение безопасности электронной почты (Secure Email Gateway) и веб-приложений (Web Application Firewall). К концу 2019 года число сервисов будет увеличено более чем в 2 раза.Стартовая емкость платформы составляет несколько тысяч подключений.Вице-президент ПАО Ростелеком по информационной безопасности, генеральный директор компании Ростелеком-Solar Игорь Ляпунов: Запуск единой платформы кибербезопасности открывает новую главу в развитии российского ИБ-рынка. Шесть лет назад мы создали первый в России коммерческий центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, ставший впоследствии лидером рынка. В данном случае речь также идет о создании нового сегмента с очень широкой аудиторией.Единая платформа сервисов кибербезопасности ориентирована на массовую B2B-аудиторию. В отличие от классических сценариев, в которых сервис-провайдер управляет физическим оборудованием в центре обработки данных или на площадке заказчика, единая платформа кибербезопасности имеет дело с виртуализованными объектами, что обеспечивает полную управляемость, быструю масштабируемость и поддержку географически распределенной сети.Сервисная модель поставки освобождает заказчиков от финансовых и ресурсных затрат на покупку, внедрение и поддержку решений. Это гарантирует быстрый старт и масштабируемость недостижимую при других моделях поставки данных технологий. Производительность каждого сервиса можно увеличивать или уменьшать практически мгновенно. Потребление сервисов осуществляется в режиме pay-as-you-grow — заказчик самостоятельно определяет уровень своих потребностей и приобретает сервисы именно в том объеме, который требуется прямо сейчас.Подключение, настройку, эксплуатацию и поддержку в режиме 24/7 осуществляют специалисты Solar JSOC. В результате совокупная стоимость владения сервисами платформы в течение 3–5 лет существенно ниже, чем при локальном использовании аналогичных решений.Единая платформа сервисов кибербезопасности обогащается информацией об угрозах, используемой при оказании услуг центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Он агрегирует данные из коммерческих отчетов о новом вредоносном ПО, уязвимостях и методах атак (Threat Intelligence), а также является участником информационного обмена с группами реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере киберугроз (CERT) в России и за рубежом.Единая платформа сервисов кибербезопасности Ростелеком-Solar реализована на базе высокотехнологичной облачного решения Telco Cloud, которое обеспечивает слаженную работу решений в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности. Оно сочетает преимущества решений класса MANO (Management and Orchestration for Network Operation) и прорывной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN). Наши корпоративные заказчики хотят получать все преимущества экономичных облачных решений в области ИТ и сетевых технологий. Мы расширяем портфель бизнес-услуг, чтобы помочь организациям в решении стоящих перед ними задач, — говорит старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО Ростелеком Алексей Сапунов. — Мы создали открытую платформу, которая позволяет нашим заказчикам интегрировать лучшие решения в области сетевой безопасности с портфелем дополнительных услуг сетевых подключений.— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль — 12,7 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.О компании Ростелеком-SolarРостелеком-Solar — компания группы ПАО Ростелеком. Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только через непрерывный мониторинг и удобное управление системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.