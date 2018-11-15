Женщина была приглашена для уборки квартиры заявителя. Во время работы в одном из шкафов она обнаружила денежные средства и похитила их, намереваясь потратить на собственные нужды...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали 30-летнюю приезжую, подозреваемую в краже денежных средств из квартиры», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратился 66-летний местный житель, который сообщил, что из его квартиры пропали денежные средства. Ущерб составил более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась сотрудница клининговой компании.Как было установлено, женщина была приглашена для уборки квартиры заявителя. Во время работы в одном из шкафов она обнаружила денежные средства и похитила их, намереваясь потратить на собственные нужды.В настоящее время часть похищенного изъято и после процессуальных действий будет возвращено владельцу.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ей предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31