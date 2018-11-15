Пока один из злоумышленников расспрашивал продавца о технических характеристиках телефонов, другие похищали товар с витрины...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и оперативники ОМВД России по району Кунцево и ОМВД России по району Преображенское задержали подозреваемых в кражах смартфонов из салонов сотовой связи», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию из салона сотовой связи, расположенного на Рублевском шоссе, поступило сообщение о краже. Представитель магазина рассказал, что из торгового зала пропали дорогостоящие мобильные телефоны. Материальный ущерб составил более 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве и оперативники ОМВД России по району Кунцево установили местонахождение и в Студенческом переулке задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 26 и 29-летний приезжие, один из которых ранее судим.Установлено, что злоумышленники, действуя с сообщником, когда продавец отвлекся, похитили ключ от витрины. Пока один расспрашивал продавца о технических характеристиках телефонов, другие похитили 12 мобильных телефонов. Похищенное молодые люди продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Также сотрудники Московского уголовного розыска совместно с оперуполномоченными ОМВД России по району Преображенское возле одного из домов на улице Дениса Давыдова задержали третьего подозреваемого - 33-летнего приезжего.Установлено, что задержанные причастны к аналогичному противоправному деянию, совершенному в салоне сотовой связи, расположенном на Большой Черкизовской улице. В ОМВД России по району Преображенское с сообщением о краже обратился работник салона с заявлением о том, что обнаружил пропажу с витрины 12 дорогостоящих смартфонов. Сумма материального ущерба составила около 500 тысяч рублей.По данным фактам следствием ОМВД России по району Преображенское и ОМВД России по району Кунцево возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73