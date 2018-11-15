В Чечне ждут комиссию Книги рекордов Гиннесса, которая должна подтвердить достижение пятилетнего силача Рахима Куриева. Он сделал попытку установить мировой рекорд и отжался больше четырех тысяч раз примерно за 2,5 часа.

В Чечне ждут комиссию Книги рекордов Гиннесса, которая должна подтвердить достижение пятилетнего силача Рахима Куриева. Он сделал попытку установить мировой рекорд и отжался больше четырех тысяч раз примерно за 2,5 часа. Родители в его способностях точно не сомневаются, они дали согласие на то, чтобы сын повторил этот результат. Впрочем, свой первый приз маленький спортсмен уже получил.Мальчик в течение двух часов безостановочно выполняет упражнение, при этом смотрит мультики на смартфоне. Рекорд, четыре тысячи сто пять отжиманий за два часа и 25 минут пока так и не засчитали по разным причинам. Но в том, что юный спортсмен невероятно силен, сомнений нет."Ну, как там эксперты, на мое усмотрение, они конечно мелочи засчитывали, что-то неправильно, это неправильно, если спросить у меня как у бабушки, рекорд был установлен", — сказала бабушка маленького силача Айзан Куриева.Для тренировок Рахиму Куриеву не нужны особые условия. Практически все упражнения с собственным весом. А рядом всегда наставник — отец — лучший пример для подражания."Когда я сам тренировался, он пытался что-то делать, вот с того все и началось, потом я уже за него взялся", — говорит отец Рахима Зелим Куриев.Мальчик уже стал настоящей звездой Интернета. Его уже приглашают на ток-шоу и в различные секции. Каким видом спорта будет заниматься, Рахим еще не решил, но ударную технику уже отточил.Силу удара измерить сейчас, конечно, сложно, но то, что они не детские — это точно. Как и все дети Рахим любит смотреть мультфильмы и играть с ровесниками, правда сейчас на улице холодно, и в футбол не погонять, поэтому снова тренировки.О юном атлете из Дуба-Юрта узнал и Рамзан Кадыров. Перед вылетом в командировку он пригласил мальчика в аэропорт, чтобы поздравить лично и вручить ключи от автомобиля. Для главы республики Рахим уже победитель."Ты же поставишь еще много рекордов? В тот раз не устал? Точно? Посмотрите, какой парень! Весь заряженный, какие мышцы, молодец!".Домой Рахим уехал уже на своем первом личном автомобиле. Теперь, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса он должен подтвердить результат при специальной комиссии, которая прибудет в Чечню на следующей неделе. Впрочем, это не единственный силач в семье Куриевых. Младший брат Рахима, который сейчас с мамой, в свои два с половиной года отжимается 150 раз, а значит вскоре мир узнает о новом юном атлете из Чечни.