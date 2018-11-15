Разговоры о баснословной дешевизне еды в парламенте - это неправда, - так в прямом эфире программы 60 минут депутат Александр Хинштейн отреагировал на запущенный фейк о том, что обед в столовой Государственной думы стоит 60 рублей, а в кремлевской столовой – 22.

"Разговоры о баснословной дешевизне еды в парламенте — это неправда", — так в прямом эфире программы "60 минут" депутат Александр Хинштейн отреагировал на запущенный фейк о том, что обед в столовой Государственной думы стоит 60 рублей, а в кремлевской столовой – 22.Депутат считает, что меню соответствует обычным ценам столовой, но ниже, чем в ресторане.Связано это с тем, что никаких дотаций на питание в парламенте нет. И это правильно. За все эти вопросы отвечает Управление делами президента. В большинстве учреждений обед стоит столько же или дешевле.Через Госдуму ежедневно проходит около шести тысяч человек – депутаты, аппарат, помощники, посетители, сотрудники других ведомств, охранники. Все они питаются в общей столовой. "Никаких режимных ресторанов, где кто-то может съесть что-то такое, чего не может съесть другой, здесь нет. Цены для всех одинаковые", — уточнил Хинштейн.