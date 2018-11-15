Они познакомились в социальных сетях

Они познакомились в социальных сетяхВ Александровском районе местного жителя подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина в соцсетях познакомился с 20-летней девушкой, с которой они решили увидеться. Во время свидания его знакомая отлучилась, оставив свои вещи. Молодой человек, воспользовавшись моментом, украл ее телефон.Обнаружив пропажу, пострадавшая обратилась в полицию. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.Подозреваемого задержали. Он во всем признался. Телефон он планировал перепродать.Расследование уголовного дела продолжается.