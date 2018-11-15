Лондонский Арсенал включил в трансферный шорт-лист полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова. Скауты канониров уже просматривали игрока средней линии армейцев в матче Лиги чемпионов против Ромы (1:2) и игре чемпионата России против Зенита (2:0).

Лондонский "Арсенал" включил в трансферный шорт-лист полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова. Скауты "канониров" уже просматривали игрока средней линии армейцев в матче Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2) и игре чемпионата России против "Зенита" (2:0).Об интересе "Арсенала" к Ахметову сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Club Call. Отметим, что в обоих поединках хавбек стал автором двух голевых передач. Выступления игрока привлекли внимание и главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который вызвал Ахметова в расположение национальной команды. Однако полузащитник в той же игре против "сине-бело-голубых" получил травму и будет вынужден пропустить матчи сборной.Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что в 20-летнем полузащитнике также заинтересован соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов итальянская "Рома". Римляне намерены выкупить права на футболиста в ближайшее трансферное окно.