В столичном метро, как стало известно, могут появиться беспилотные вагоны. Их запустят, возможно, на Кольцевой линии Московского метрополитена

— Мы активно собираем международный опыт внедрения подобных технологий беспилотного транспорта. Сейчас мы находимся на развилке, в поиске технологических решений, — приводит ТАСС слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Он пояснил, что в течение пяти лет, согласно плану, рассмотрят возможность внедрения беспилотных вагонов на Кольцевой линии.Информация о работе над проектом появилась на заседании IT-комитета Международного союза общественного транспорта (МСОТ).Столичный метрополитен состоит из 14 линий общей протяженностью 364,9 километра.О планах, связанных с развитием подземки Москвы и запуском беспилотных вагонов, стало известно в четверг, 15 ноября.